SIDROLÂNDIA: Prefeitura e Sindicato Rural realizam curso de confeitaria em bolos e biscoitos

Nos dias 7, 8 e 9 de maio, a Prefeitura de Sidrolândia, em parceria com o Sindicato Rural e o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Cascatinha, realizou um curso de confeitaria em bolos e biscoitos. A iniciativa teve como objetivo capacitar moradores atendidos pela unidade para a produção de alimentos de qualidade voltados ao consumo familiar, com potencial também para geração de renda.

O curso aconteceu no Sindicato Rural, localizado na rua Pernambuco, 360, centro, e abordou desde a produção de massas, recheios e coberturas até orientações fundamentais sobre educação alimentar, boas práticas de higiene e princípios básicos de nutrição. De forma prática e acessível, os participantes aprenderam a preparar receitas caseiras, utilizando ingredientes simples e técnicas que podem ser aplicadas no dia a dia.

Além do aprendizado técnico, a ação proporcionou um ambiente de troca de experiências e valorização dos saberes locais, promovendo autonomia, autoestima e oportunidade de crescimento pessoal para as famílias atendidas. A capacitação faz parte de uma série de ações promovidas pelo município com foco na inclusão produtiva e fortalecimento da economia familiar.

A Prefeitura de Sidrolândia reforça o compromisso com a qualificação social e agradece aos parceiros envolvidos, em especial ao Sistema Famasul/Senar, que tem contribuído com cursos e formações voltadas ao desenvolvimento humano e profissional dos sidrolandenses.