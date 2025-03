“Setenta vezes valeu à pena”, avalia gestor da Funsat sobre ida ao Zé Pereira

Na manhã desta quinta-feira (20), a Funsat (Fundação Social do Trabalho), atendeu no Jardim Zé Pereira com uma ação itinerante. Evento do Emprega CG que levou à comunidade 200 anúncios de seis empresas, presentes também com representantes seus, no evento realizado na UBS (Unidade de Saúde da Família) Dr. Jurandyr de Castro Coimbra.

“Edição que fechou com 70 abordagens à população. Algo positivo, pois levamos até a região essa condição para contratações imediatas, além da possibilidade do público rever o cadastro com a nossa Agência, ou consultar o quadro geral das 1.893 vagas do dia. Garanto que 70 vezes valeu à pena”, mencionou o Diretor-Presidente da pasta, João Henrique Lima Bezerra.

O gestor organizou a ação itinerante do Emprega CG a pedido da Associação de Moradores do Zé Pereira, em solicitação feita há três semanas.

“Demonstraram conosco uma prontidão muito especial para nos atender. Presença que foi importante aos moradores, que estiveram nesta seleção de emprego”, lembrou o presidente da entidade e liderança comunitária, Givanildo Ximenes.

População aprova

Morador da vizinhança, Rian Fernandes encontrou o encaminhamento que tanto queria na ação itinerante. “Muito bom fazer a entrevista perto da minha casa e também conseguir o novo emprego bem perto”, disse o candidato, de 21 anos, aprovado em um anúncio para ajudante de carga e descarga de mercadoria.

Jussara José de Araújo, de 59 anos, também precisou se deslocar pouco, até a triagem de talentos, onde buscou alternativas de contratação no setor de atendimentos. “Fiquei sabendo dessa chance, por meio de uma amiga, que veio consultar no posto de saúde e me contou depois. Não podia deixar passar a oportunidade, pois estou há quase um ano tentando ser chamada a um emprego formal”, falou.

Aprovação ao evento, também mencionada por Thiago Barros Torres (22 anos). “Excelente o formato pois temos como concorrer aos anúncios com o entrevistadores presentes e ainda consultar o quadro geral das vagas do dia. Vi com interesse algumas opções e pretendo verificar encaminhamento dos dois modelos”, ressaltou o morador de uma rua próxima ao endereço do Emprega CG, nesta manhã.

Toda a Região é impactada

De outros bairros da região, vieram a maior parte do público da ação itinerante. Como foi o caso de

Carlyn Ribeiro Freitas de Oliveira, que descobriu sobre o balcão de empregos, ao deixar o seu filho na Escola Municipal do Zé Pereira. “Como era, quase na frente, tinha que conferir. Achei organizado, pois logo na chegada tive acesso a um papel com a relação das empresas e vagas. Sem contar que tinha a oportunidade que eu queria, para organizadora de eventos. Função que planejo direcionar a minha carreira atualmente”, citou a candidata de 32 anos, moradora do Jardim Panamá.

Rosenildo Lima de Freitas, do Jardim Carioca, foi até UBSF com o mesmo propósito: obter um emprego. “Normalmente é um local para vir quando se está doente, porém hoje teve um outro motivo. Excelente opção oferecida pela Prefeitura”, contou o trabalhador em 40 anos, que tentava uma recolocação urgente no Mercado.

Realidade que não era a mesma de Joab Silvério Toledo, de 28 anos. “Já tenho um trabalho, mas preciso de outra contratação que concilie, na parte da manhã. É um objetivo para este ano, por isso ajudou muito a Funsat vir até nós, e dar todas orientações. Eu já estava me preparando há um tempo para ir lá, só que é longe de onde moro”, relatou o candidato da senha 13, que reside no São Conrado.

Menção que vai de encontro a expectativa suprida dos recrutadores presentes, principalmente aos que conectaram demandas da região. “Ações assim informam ao cidadão, que a oportunidade pode estar perto. Além de agilizar a vida da empresa que até prefere contratar que esteja mais perto do estabelecimento. E a Funsat fez essa ponte”, frisou a auxiliar de Recursos Humanos do Supermercado Pires, Manoele Tauffer.