Senar/MS Oferece Oficinas de café e churrasco na Expogrande

O Senar/MS promove duas oficinas gratuitas durante a Expogrande 2025, em Campo Grande, com o objetivo de ensinar técnicas práticas de churrasco e bebidas à base de café. As atividades ocorrerão no estande do Sistema Famasul, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, com inscrições no local e vagas limitadas.

A Oficina de Bebidas à Base de Café será realizada no dia 9 de abril, das 15h às 18h, e promete explorar métodos de preparo e receitas criativas com café, como bebidas geladas e subprodutos que podem gerar renda. Já a Oficina de Churrasco acontece no dia 12 de abril, das 10h às 13h, abordando desde a preparação da churrasqueira até técnicas para assar cortes de carne e preparar acompanhamentos.

Carlos Henrique de Paula Geraldo, Coordenador Educacional do Senar/MS, destaca que as oficinas têm o objetivo de ensinar habilidades práticas que podem ser aplicadas no dia a dia, com ênfase no saber tradicional e em novas técnicas. As oficinas são uma oportunidade de aprender e surpreender com sabores em diferentes contextos.