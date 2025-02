Senadores Buscam Soluções para Crise no IBGE

A crise envolvendo a criação da Fundação IBGE+ gerou reações no Senado. O presidente do IBGE, Márcio Pochmann, está no centro da polêmica, com críticas sobre a criação de uma estrutura paralela que ameaça a autonomia do instituto. A senadora Tereza Cristina (PP-MS) apresentou um projeto para suspender a fundação, alegando irregularidades e impacto na credibilidade das estatísticas oficiais. Além disso, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) pediu uma audiência pública para que Pochmann preste esclarecimentos sobre o assunto. O IBGE enfrenta desafios internos que colocam em risco a confiabilidade dos dados essenciais para políticas públicas.