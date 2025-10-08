quarta-feira, 8/10/2025

Senador Nelsinho Trad libera mais de R$ 12,3 milhões para sete municípios de Mato Grosso do Sul

*Por Neiba Ota – Assessoria de Imprensa

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) liberou mais de R$ 12,3 milhões de recursos federais em uma semana. Os valores atendem sete municípios de Mato Grosso do Sul: Naviraí, Deodápolis, Sidrolândia, Ivinhema, Aparecida do Taboado, Batayporã e Ponta Porã.
Na última terça-feira, a Prefeitura de Naviraí recebeu R$ 964.107,04 do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), para obras da Creche Nelson Trad, na Avenida Miguel Sotani.
No município de Deodápolis, o prefeito Jean da Saúde (PSDB) confirmou o recebimento de R$ 1,5 milhão para infraestrutura. “Agradeço muito a dedicação do senador Nelsinho Trad por Deodápolis. Já vou gravar um vídeo e divulgar a boa notícia à população”, disse o prefeito.
Em Ivinhema, o prefeito Juliano Ferro comemorou, na quarta-feira passada, a vinda de R$ 1,2 milhão do Ministério da Pecuária e Agricultura (MAPA) para estradas vicinais. “Vamos fazer 3,8 metros de estradas vicinais. Agradeço muito o senador Nelsinho Trad”, comentou.
O município de Batayporã recebeu R$ 500 mil para atenção à saúde pública. Já Sidrolândia foi contemplada com R$ 990 mil do Ministério da Fazenda.

Ponta Porã
O município de Ponta Porã foi contemplado com R$ 4 milhões do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) para recuperação de estradas vicinais no Distrito Itamaraty e no Assentamento Dorcelina Folador. Em anexo, seguem os comprovantes de pagamentos efetuados.

Aparecida do Taboado
O prefeito de Aparecida do Taboado, José Natan de Paula Dias (PP), destacou que já está na conta da prefeitura o repasse de R$ 3 milhões viabilizado pelo senador Nelsinho Trad. “Na semana passada, foi primeiro o valor de R$ 382 mil, depois R$ 1,4 milhão e, hoje, mais R$ 1,2 milhão. São recursos que vão atender obras de pavimentação e drenagem do Jardim Primavera e o cascalhamento de estradas vicinais até o loteamento da praia. No mês passado, vieram R$ 1,4 milhão para modernização de iluminação pública e implementação das obras do balneário municipal. O senador é padrinho desse balneário e garantiu R$ 2,1 milhões para essas obras. Devemos entregar o balneário em janeiro. Fora o que o senador já fez por Aparecida do Taboado na área da saúde, nós precisávamos ter dez senadores como o senador Nelsinho Trad”, enfatizou.

