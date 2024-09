Senador Nelsinho Trad garante mais R$ 1,6 milhão para melhorias na Avenida Duque de Caxias em Campo Grande

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) segue firme no compromisso de transformar a infraestrutura de Campo Grande. Recentemente, ele conseguiu mais R$ 1,6 milhão para a requalificação da Avenida Duque de Caxias, no trecho que vai do Aeroporto Internacional até o Núcleo Industrial do Bairro Indubrasil. Esse recurso, vindo da Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste), será aplicado para melhorar um dos acessos mais importantes de Campo Grande.

A obra é uma continuação de um grande projeto iniciado pelo próprio Nelsinho Trad quando ele foi prefeito de Campo Grande. “Lá atrás, fomos responsáveis por quadruplicar a Duque de Caxias, ampliando as vias, implantando ciclovia, canteiros e áreas de lazer, como a famosa praça onde o campo-grandense para e vê pousos e decolagens dos aviões”, explicou o senador.

Investimentos que fazem a diferença

Até o momento, o senador Nelsinho Trad já garantiu R$ 4,8 milhões para essa obra, que tem um orçamento total de R$ 9,6 milhões. Além disso, ele já viabilizou R$ 155 milhões a diversas áreas de Campo Grande. Também conseguiu, como coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul, mais R$ 189,4 milhões para a capital e outros R$ 124,8 milhões garantidos em infraestrutura urbana por meio de financiamentos. O parlamentar reforça que o trabalho pelo desenvolvimento da capital não pára.

“Já investimos muito em Campo Grande e esse é só mais um exemplo de como estamos comprometidos com o futuro da nossa cidade. E tem mais por vir!”, garantiu o senador.