Senador Nelsinho Trad defende gestão binacional de aeroportos na fronteira

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) defendeu nesta segunda-feira (5), no Parlamento do Mercosul (Parlasul), a criação de um modelo de gestão binacional para os aeroportos de Ponta Porã (MS) e Pedro Juan Caballero, no Paraguai. A proposta visa transformar a estrutura fronteiriça em um aeroporto com administração conjunta entre os dois países.

Inspirado no modelo do terminal entre Rivera (Uruguai) e Santana do Livramento (RS), o projeto busca impulsionar o turismo, facilitar o comércio regional e ampliar a integração logística entre Brasil e Paraguai. Trad afirma que a iniciativa trará benefícios diretos à economia de Mato Grosso do Sul.

O senador destacou que a gestão deverá seguir as normas da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), além de prever a unificação dos procedimentos migratórios e aduaneiros. “O aeroporto binacional será um motor de desenvolvimento para a fronteira”, disse.

A proposta será analisada na sessão do Parlasul e poderá ser acompanhada ao vivo pelas redes sociais do órgão, a partir das 11h (horário de Brasília). Trad também participa de debates sobre o Acordo Mercosul–União Europeia.