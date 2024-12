Seminário de Educação reúne diretores e equipes técnico-pedagógicas para celebrar conquistas e planejar 2025

A Prefeitura de Campo Grande reuniu, na tarde desta terça-feira (10), diretores, diretores-adjuntos e a equipe técnico-pedagógica das 206 unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (Reme) no Teatro Glauce Rocha. O encontro, que contou com a presença de 750 participantes, abordou os desafios para o próximo ano letivo, apresentou os novos cadernos da educação infantil dos grupos 4 e 5, produzidos pela equipe da Secretaria Municipal de Educação (Semed), e premiou alunos destaques de 2024. O evento também marcou o lançamento do e-book do Grupo dos Professores Alfabetizadores (Gepar), que reúne os temas discutidos mensalmente ao longo do ano.

A chefe do Ensino Fundamental e Médio da Semed, Ana Ribas, destacou que o e-book será disponibilizado nas próximas semanas. “Nosso objetivo é compartilhar esse material com outros professores alfabetizadores de todo o Brasil”, afirmou.

O secretário municipal de Educação, Lucas Bitencourt, ressaltou que o seminário marca o encerramento de dois anos de trabalho e o planejamento para o próximo quadriênio. “Não é possível construir uma rede sólida sem alinhamentos, sem escuta e sem estabelecer prioridades. Nosso foco na Educação em Campo Grande é justamente promover esses alinhamentos, garantindo a escuta ativa e a participação democrática.”

O seminário realizado hoje pela Semed marcou o encerramento das ações desenvolvidas ao longo do ano letivo. No início de 2024, foi promovido um encontro para apresentar o projeto que seria implementado ao longo do ano, e agora foram destacados os avanços e conquistas obtidos. O evento também serviu para apresentar os projetos planejados para 2025, com foco na gestão pedagógica e na sensibilização dos diretores sobre a importância dessa temática para o próximo ano.

Avaliação

Antonio Donizete, diretor da Escola Municipal Orlandina Oliveira Lima, localizada na Colônia do Aguão, esteve presente e considerou de suma importância o evento. “A expectativa nesse evento é visualizar 2025 com os avanços, para continuar com os avanços que tivemos em 2024. Nosso coração está cheio de expectativa pelo 2025, com o que vem de inovação, o que vem de novidade.”

Na avaliação do diretor da Escola Municipal José Dorileo de Pina, Éder Alves, o seminário é importante também pela socialização entre os diretores de outras escolas. “Além do seminário proporcionar o momento de troca com os colegas, o evento faz com que a gente também se sinta valorizado, dando feedback do que está acontecendo durante o ano letivo da Secretaria.”

Já a diretora da EMEI Campo Verde, Edna Cedrão, disse que o Seminário provoca boas expectativas para 2025. “É um momento de mais aprendizagem, de trocas de experiência. É sempre bom colocar todo mundo na mesma partilha, isso é muito importante. Além da visibilidade às escolas, a prefeitura nos dá uma credibilidade maior com este tipo de evento, porque antigamente as escolas não tinham tanto essas participações, não incluia todo mundo para ter essas trocas de experiência de informações, isso é muito importante.”

A coordenadora da Escola Municipal Antônio Lopes Lins, Rosalina Pantoja, destacou que o seminário é uma importante fonte de motivação tanto para os coordenadores quanto para os diretores. “Eventos como esse nos ajudam a fechar o ano com mais ânimo e a não desanimar, especialmente após tantas conquistas ao longo do ano. O seminário é a cereja do bolo.”