Semifinalistas definidos na Copa Tapeporã

A manhã de domingo (27) foi marcada por emoção e muitos gols nas quartas de final da 1ª Copa Tapeporã de Futebol Suíço, realizada no Espaço Tapeporã. Com grande presença do público, os jogos garantiram vagas para quatro equipes nas semifinais da competição.

O União Bororó venceu com tranquilidade o CTTR Amigos do Esporte por 3 a 0. Já o Atlético Arsenal B avançou nos pênaltis, após empate em 1 a 1 com o Jovem Esportivo FC. Em jogo movimentado, o Esporte DLGK superou o Tapeporã por 4 a 3. O Napoli FC, por sua vez, aplicou a maior goleada da rodada: 6 a 2 sobre o Joinville FC.

As semifinais serão no próximo domingo (3), com os seguintes confrontos: União Bororó x Esporte DLGK às 9h30, e Napoli FC x Atlético Arsenal B às 10h30. A competição tem se destacado pelo alto nível técnico e participação ativa da comunidade local.