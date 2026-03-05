quinta-feira, 5/03/2026

Sejuv suspende atendimento a partir de amanhã devido à mudança de endereço

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv) informa que não haverá atendimento ao público nesta sexta-feira (6) e na segunda-feira (9) devido ao processo de mudança da secretaria para um novo endereço.

Segundo a pasta, a transferência faz parte de uma reorganização administrativa para oferecer um espaço mais adequado e estruturado, com o objetivo de melhorar o atendimento e ampliar os serviços destinados aos jovens de Campo Grande.

Durante o período de suspensão do atendimento presencial, os interessados em qualificação profissional podem continuar acessando cursos gratuitos pela plataforma CapacitaCoop, desenvolvida em parceria com o Sistema OCB. O ambiente virtual reúne mais de 250 cursos em diversas áreas, todos com certificado de conclusão. O acesso pode ser feito pelo link: https://capacita.coop.br/

Além disso, a secretaria promove o Curso de Marketing Digital para Mulheres, que será realizado no dia 9 de março, às 18h30, no Paço Municipal, localizado na Avenida Afonso Pena. A iniciativa integra a programação da Semana da Mulher e tem como objetivo incentivar a qualificação profissional e ampliar as oportunidades no mercado de trabalho.

A Sejuv informa que o novo endereço da secretaria será divulgado em breve, após a conclusão da mudança. A equipe segue trabalhando para preparar o espaço e retomar os atendimentos com mais qualidade, estrutura e eficiência.

GERAL

