Sarney testa positivo para covid aos 94

O ex-presidente José Sarney, de 94 anos, testou positivo para a covid-19. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (17), após exames realizados em Brasília. Segundo a equipe médica, apesar do diagnóstico, ele apresenta bom estado de saúde e está em casa, sob acompanhamento.

Sarney procurou atendimento após sentir sintomas gripais. No hospital, passou por exames laboratoriais e de imagem, que descartaram complicações pulmonares graves. Natural do Maranhão, ele foi o primeiro presidente do Brasil após a redemocratização, governando de 1985 a 1990.

A expectativa é que Sarney esteja recuperado a tempo de celebrar seu aniversário de 95 anos, na próxima quinta-feira (24/4). A família planeja uma comemoração em sua terra natal. Segundo pessoas próximas, ele segue confiante e animado para a data.

O ex-presidente assumiu o comando do país após a morte de Tancredo Neves, de quem era vice. Sarney permanece em repouso e seguindo orientações médicas.