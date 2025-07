Rinaldo acompanha Riedel em Ribas do Rio Pardo

O deputado estadual Professor Rinaldo Modesto (Podemos) esteve em Ribas do Rio Pardo acompanhando o governador Eduardo Riedel em uma série de ações que marcam o avanço dos investimentos estaduais no município. A agenda incluiu a vistoria de obras e a assinatura de ordens de serviço que integram o programa MS Ativo, com mais de R$ 52,8 milhões destinados à educação, habitação e infraestrutura.

Entre os destaques estão a construção de 100 casas no loteamento Parque Estoril, com R$ 8,6 milhões em recursos, e a nova Escola Estadual Maria Augusta Costa Ramos da Silva, com 84,5% da obra concluída e investimento de R$ 17,3 milhões. “Nosso mandato tem compromisso com a educação e o desenvolvimento regional”, afirmou o deputado, que preside a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa.

Também foi assinada a ordem de serviço para obras de acesso ao Polo Industrial de Ribas, um investimento de R$ 26,7 milhões que promete impulsionar a economia local.

Em Campo Grande, Rinaldo participou da inauguração da Escola Estadual Vereador Cristóvão Silveira, no bairro Noroeste, que oferecerá ensino regular e profissionalizante, com estrutura moderna e quadra climatizada.