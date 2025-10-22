quinta-feira, 23/10/2025

Riedel anuncia Walter Carneiro como novo chefe da Casa Civil

Walter Carneiro assume a Casa Civil com missão de fortalecer articulação política e preparar terreno para o cenário eleitoral de 2026

Foto: Divulgação

O governador Eduardo Riedel (PP) deve oficializar nesta quinta-feira (23) a nomeação de Walter Benedito Carneiro Junior como novo secretário da Casa Civil de Mato Grosso do Sul. Ele substituirá Eduardo Rocha (MDB), que deixa o cargo após quase dois anos de gestão.

Walter Carneiro é atualmente secretário-adjunto da pasta e já presidiu a Sanesul. Com vasta experiência administrativa e política, o novo titular será o principal articulador político do governo estadual. A nomeação deve ser publicada no Diário Oficial na sexta-feira (24).

A mudança já vinha sendo planejada há meses e abre espaço para possíveis candidaturas nas eleições de 2026. Rocha é o primeiro dos secretários com pretensões eleitorais a deixar o governo, seguido por outros nomes cotados para sair nos próximos meses.

Entre os concorrentes ao cargo estavam Sérgio Luiz Gonçalves e Cláudio Mendonça, mas Carneiro foi o escolhido por seu perfil técnico e proximidade com lideranças do interior.

Natural de Dourados, Walter tem 49 anos, é formado em Direito, Publicidade e Marketing, com especialização em Planejamento Estratégico. Ele já atuou em cargos estratégicos no governo estadual e municipal, além de ter sido candidato a deputado federal em 2022.

Com isso, Riedel busca fortalecer sua base de apoio e alinhar a equipe para os próximos desafios do mandato, incluindo a conclusão de metas e preparação para o próximo pleito.

