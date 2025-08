Ribas do Rio Pardo participa de encontro estadual sobre combate ao aedes aegypti

A Prefeitura de Ribas do Rio Pardo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está participando do 1º Encontro Estadual – Soluções Entomológicas para Monitoramento e Controle do Aedes aegypti em Mato Grosso do Sul: Experiências e Desafios com Ovitrampas, realizado em Ponta Porã. A equipe de entomologia do município representa Ribas ao lado de técnicos de 27 cidades do Estado.

O encontro conta com a presença de especialistas como Poliana da Silva Lemos, do Ministério da Saúde, e José Bento, da Fiocruz/RJ, que compartilharam estratégias e estudos sobre o uso das ovitrampas — armadilhas utilizadas no monitoramento e controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Ribas do Rio Pardo tem se destacado pela adoção da tecnologia em campo, conseguindo retirar de circulação mais de 80 mil ovos do mosquito. A ação é resultado do trabalho técnico, comprometido e constante da equipe local de controle de vetores.

“O uso das ovitrampas tem sido uma ferramenta fundamental no nosso combate ao Aedes aegypti. Essa troca de experiências fortalece ainda mais nossa atuação e reafirma o compromisso da gestão com a saúde preventiva. Seguimos firmes e atualizados para proteger a população”, afirma Fernando Brocco, gerente de área de Controle de Vetores, Endemias e Zoonoses do município.

A participação no evento fortalece a rede de enfrentamento ao mosquito em todo o Estado e posiciona Ribas do Rio Pardo como referência na busca por soluções eficazes e inovadoras no controle de arboviroses.