Reunião com Riedel faz balanço de 2024 e fortalece relação com Alems, aponta vice-líder

Reunião de balanço dos trabalhos de 2024, que aconteceu entre os deputados e o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), fortalece o relacionamento entre os poderes, aponta o deputado Pedrossian Neto (PSD), vice-líder do chefe do Executivo na Casa de Leis. O encontro foi na manhã desta terça-feira (3).

Segundo o parlamentar, vários temas foram tratados, como a PPP (Parceria Público-Privada) da Saúde, com modelo a ser avaliado e apresentado para o Hospital Regional, em Campo Grande. “Ainda não há prazo ou projeto. O combinado foi que a Assembleia Legislativa tome conhecimento do assunto para aprofundarmos a discussão”.

Outro tema debatido foi a BR-163, cuja concessão está com a CCR. Recentemente, o contrato de concessão foi repactuado pelo TCU (Tribunal de Contas da União). Na reunião entre os deputados e o governador, foi levantada a preocupação quanto ao “risco moral” devido aos descumprimentos por parte da empresa e a possibilidade de a concessionária assumir o contrato agora atualizado.

“Esse risco foi mitigado porque, o ativo remodelado do contrato permite que outras concessionárias possam assumir a gestão, não necessariamente a CCR”, pontua o vice-líder. No encontro, também foi abordada a questão indígena e a necessidade de encontrar solução que atenda todos os lados.