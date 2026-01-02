sábado, 3/01/2026

Retrospectiva 2025: Santullo amplia liderança política e reforça compromisso social em Mato Grosso do Sul

Em 2025, Marco Aurélio Santullo consolidou sua presença no cenário político de Mato Grosso do Sul ao lado da senadora Tereza Cristina, fortalecendo o Partido Progressistas (PP) e ampliando sua atuação em eventos políticos e iniciativas comunitárias por todo o estado.

No fim do ano, Santullo teve destaque em matérias que o classificaram como peça-chave na reorganização do PP em Mato Grosso do Sul. Com atuação firme, diálogo político e perfil de gestor moderno, ele tem sido apontado como braço direito e homem de confiança da senadora Tereza Cristina, presidente estadual da legenda, impulsionando a expansão do partido em municípios de todas as regiões.

Durante o ano, Santullo reforçou a importância da unidade partidária e do diálogo com lideranças municipais, participando de encontros com prefeitos, vereadores e novos quadros políticos, promovendo a integração das bases regionais e estimulando a participação de jovens lideranças no cenário estadual.

Além do trabalho de base, Santullo valorizou a transparência e o diálogo com a imprensa, afirmando que a comunicação clara é essencial para aproximar a população das decisões que impactam o estado.

Engajamento social e presença nas comunidades

Ao longo de 2025, ele também mostrou um lado mais humano e voltado para a comunidade. Em eventos como o Projeto Criança Feliz, Santullo esteve ao lado de crianças e famílias, reforçando seu compromisso com ações sociais que ultrapassam as articulações partidárias. Essa participação evidenciou sua sensibilidade e sua atuação voltada para as bases sociais das cidades do interior do estado.

Eventos e fortalecimento da gestão municipal

Santullo também marcou presença no 3º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul, promovido pela Assomasul, Sebrae/MS e Governo do Estado, evento que reuniu gestores públicos e destacou a importância da eficiência na gestão municipal para promover saúde, educação e desenvolvimento social. Ele ressaltou o papel estratégico das cidades e parcerias institucionais para melhorar a qualidade de vida da população.

Reconhecimento público e honrarias

Em dezembro, a Câmara Municipal de Campo Grande homenageou Marco Aurélio Santullo com a Medalha “Juvêncio César da Fonseca”, uma das mais importantes distinções concedidas pela Casa de Leis. Legisladores destacaram sua contribuição à política sul-mato-grossense, reafirmando seu compromisso com os municípios e o trabalho de articulação ao lado de Tereza Cristina.

Visão para o futuro

Ao final de 2025, Santullo surge como uma liderança articuladora que une ação política, trabalho institucional e engajamento comunitário. Sua presença constante em eventos públicos, sua relação próxima com prefeitos e parlamentares, e sua capacidade de construir alianças colocam-no em destaque para desempenhar um papel ainda mais ativo no cenário político estadual nos próximos anos, inclusive com olhares voltados para o ciclo eleitoral de 2026.

