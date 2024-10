Reeducandas de Ponta Porã concluem Curso de Maquiador Profissional

Reeducandas do EPFPP (Estabelecimento Penal Feminino de Ponta Porã) concluíram o “Curso de Maquiador Profissional”. A capacitação integra o Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), visando a profissionalização como uma importante ferramenta de reinserção social e não-reincidência criminal.

Ao todo, 13 internas concluíram o curso. Com a qualificação e certificados em mãos, elas poderão trabalhar em salões de beleza, centros de estética ou como profissionais liberais, representando uma importante oportunidade de reconstruírem suas vidas.

É o que acredita a reeducanda Adriana, uma das futuras maquiadoras profissionais. “Aprendi que sou capaz de melhorar minha vida la fora, pode mudar minha vida para melhor”, disse emocionada com o certificado em mãos. “Renovamos nossa autoestima, termos um futuro, uma profissão lá fora, basta termos foco e realizamos o que aprendemos”, complementou a interna Roberta outra concluinte.

Para a diretora do EPFPP, Dilma Colman, a capacitação promove a inclusão social da custodiadas. “Transforma e oferece a oportunidade de um futuro melhor. Saindo daqui com uma profissão ganham a chance de reescreverem suas histórias”, ressalta.

Em Mato Grosso do Sul, a organização para promoção dos cursos do Pronatec ocorre em parceria entre a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) e a SED ( Secretaria de Estado de Educação). A educação profissional de detentos é coordenada pela Diretoria de Assistência Penitenciária, por meio da Divisão de Educação.