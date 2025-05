Racismo na Série B: Allano é alvo de ofensas

O atacante Allano, do Operário-PR, foi alvo de ataques racistas em suas redes sociais após denunciar o meia Miguelito, do América-MG, por injúria racial. Os comentários, feitos após a partida válida pela Série B, incluem ofensas como “macaco”, “chorão” e “criança de cristal”. A denúncia resultou na prisão de Miguelito, que foi liberado em seguida, e na suspensão preventiva do jogador pelo STJD.

Em nota, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva afirmou que a suspensão de Miguelito é uma medida cautelar para preservar a moralidade da competição. A procuradoria denunciou o atleta com base no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de atos discriminatórios. A punição pode chegar a 10 jogos de suspensão e multa de até R$ 100 mil.

Allano se manifestou dizendo que viveu um episódio “cruel, doloroso e revoltante”. O caso gerou repercussão nas redes, com parte dos torcedores apoiando o jogador, enquanto outros o atacaram com palavras ofensivas e racistas, escancarando o preconceito ainda presente no futebol brasileiro.