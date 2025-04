Projeto de Papy pode ajudar a transformar o atendimento à PcD na Saúde Pública

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou, nesta quinta-feira (10), o Projeto de Lei 11.370/24, de autoria do vereador Epaminondas Vicente Neto, o Papy. O projeto visa criar um Protocolo de Atendimento para Pessoas com Deficiência (PcD) na saúde pública, com foco na capacitação de profissionais para um atendimento mais humanizado e especializado.

O presidente Papy explicou que pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras deficiências enfrentam desafios únicos, muitas vezes não compreendidos por profissionais sem a devida formação. O projeto busca garantir que os servidores da saúde pública, incluindo recepcionistas e administrativos, sejam treinados para atender de forma mais adequada e eficaz, contribuindo para um ambiente inclusivo e acolhedor.

A proposta também estabelece que a Secretaria competente elabore um cronograma anual de cursos e capacitações, assegurando a atualização contínua dos profissionais. Com isso, a lei busca melhorar a qualidade do atendimento e promover a inclusão de indivíduos com deficiências, reforçando o compromisso com uma sociedade mais equitativa e respeitosa.