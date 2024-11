Professores da REME aprimoram conhecimento sobre Meio Ambiente em trilha educativa no Parque Matas do Segredo

Professores do Ensino Fundamental da REME (Rede Municipal de Ensino de Campo Grande) participaram de uma formação diferenciada na manhã desta sexta-feira (1º). Educadores de diversas disciplinas, incluindo regentes, geógrafos e professores de educação física, realizaram uma trilha no Parque Estadual Matas do Segredo, onde abordaram temas de educação ambiental e mudanças climáticas. Ao todo, 11 professores participaram da experiência, que combinou uma introdução teórica seguida por uma caminhada de 40 minutos pelo parque, promovendo uma troca enriquecedora sobre o ambiente e o impacto das mudanças climáticas.

Segundo a chefe da Divisão do Ensino Fundamental e Médio da Secretaria Municipal de Educação, Ana Ribas, a formação de educação ambiental atende às legislações vigentes. “Os professores puderam vivenciar na prática o conceito de educação ambiental, que ele é no nosso cotidiano, ele é próximo, ele é palpável, não é algo distante, e que nós temos ações individuais que impactam na coletividade”.

O professor de Geografia, Adilson Rodrigues Soares, que leciona nas Escolas Municipais Nagib Raslan e Padre José de Anchieta, ressalta que pretende levar os alunos para uma trilha no local. “É uma satisfação fazer parte dessa formação, pois aprendemos na prática como funciona uma unidade de conservação. Além disso, discutimos mais sobre clima e vegetação.”

Ainda segundo Adilson, a formação possibilita também entender o funcionamento do microclima da região do Segredo. “E eu procuro passar essas experiências para os alunos em sala de aula. Como que eu me vi, observei, e como eles podem se comportar também com o dia que for fazer uma trilha. E assim, eu tenho proposta de, no futuro, estar trazendo uma turma aqui para participar também dessa experiência”.

Já o professor de Educação Física, Valmir Cândido de Menezes, da Escola Municipal Elizabel Maria Gomes Salles, afirma que o tema da formação é fundamental para a sociedade. “A nossa função é conscientizar nós mesmos e os nossos alunos da importância de plantar uma árvore, de conservar o meio ambiente. Então, essa formação é importante”.

O professor formador da Semed, Rafael Bartimann, explica que quando se trabalha educação ambiental é importante acolher todos os componentes. “Existe uma mudança na política nacional do meio ambiente, onde se é cobrado a presença das escolas, no sentido da educação formal desenvolver atividades voltadas à interpretação das mudanças climáticas”.