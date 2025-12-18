Professor Juari é autor de emenda que valoriza administrativos da educação de Campo Grande

O vereador Professor Juari protocolou, na sessão desta quinta-feira (18), emenda modificativa ao Projeto de Lei nº 12.166/2025, que trata da carreira e remuneração dos servidores administrativos da Educação de Campo Grande. A proposta consolida uma conquista aguardada: os adicionais de qualificação passam a ser incorporados à remuneração, com reflexo direto na base previdenciária dos trabalhadores. Além disso, o texto da emenda determina a incorporação gradativa ao salário-base de parte da bolsa-alimentação, sendo 23% em novembro de 2026 e mais 23% em novembro de 2027, com a meta de assegurar que o menor salário da tabela da categoria atinja, em 2027, pelo menos o salário mínimo nacional.

A movimentação desta semana coroa uma articulação conduzida por Juari ao longo de todo o ano, como presidente da Comissão de Educação da Câmara. Foram rodadas técnicas com o IMPCG, a Secretaria de Finanças e a Secretaria de Educação, sempre com uma diretriz: valorizar a carreira e garantir segurança aos administrativos. “Essa é uma vitória construída com diálogo e persistência. Não é favor, é direito e justiça com quem faz a escola funcionar todos os dias”, resume o parlamentar.

A luta pelos administrativos não começou agora. Desde o primeiro dia de mandato, Juari tem acumulado entregas e pontes institucionais. Em Brasília, levou à bancada federal de Mato Grosso do Sul a defesa do Piso Nacional para os profissionais técnicos da Educação, matéria aprovada na Câmara dos Deputados na última semana, que agora segue ao Senado. O esforço local com a emenda e a pauta nacional do piso caminham na mesma direção: reconhecer o trabalho técnico e administrativo como parte estratégica da qualidade do ensino.

“Essa é nossa luta: acompanhar, garantir e defender o direito dos servidores. É uma categoria que batalha há anos por uma carreira decente. Sem eles, a educação não funciona”, afirma Juari, ao agradecer às equipes técnicas e aos representantes da categoria que ajudaram a lapidar o texto.

O gabinete seguirá dialogando com o Executivo Municipal para garantir a sanção das modificações. E também acompanhará a tramitação do projeto do Piso Nacional dos Administrativos no âmbito federal.

Para dúvidas e contribuições, o contato do Professor Juari é o whatsapp (67) 99616-5999 e também as redes sociais @professorjuari.