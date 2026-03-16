Procon de Mato Grosso do Sul publica relatório de empresas mais reclamadas em 2025

O Procon Mato Grosso do Sul publicou, na sexta-feira (13), os dados do cadastro de reclamações fundamentadas, referentes aos meses de janeiro a dezembro de 2025. Os serviços bancários, de telefonia e de energia elétrica foram os mais demandados.

No período, a instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) realizou 22.980 atendimentos. Destes, 12.811 (55,75%) foram queixas de consumidores sobre produtos ou serviços que, após análise técnica e comprovação da relação jurídica de consumo, resultaram em 6.445 reclamações fundamentadas. A responsabilidade pela classificação é do Procon, que aplica normativas contidas no CDC e no Decreto Estadual nº 15.647/2021.

Entre as cinco empresas mais acionadas no ano passado estão dois bancos, duas operadoras de telefonia e uma concessionária de energia elétrica.

Os dados completos estão disponíveis para consulta no site do Procon Mato Grosso do Sul que, como coordenador do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, lista ainda os relatórios de reclamações fundamentadas elaborados por 20 dos 45 Procons municipais do Estado.



Serviço



Acesse o cadastro de Reclamações Fundamentadas de 2025:



– Procon Mato Grosso do Sul

– Amambai

– Aparecida do Taboado

– Aquidauana

– Bonito

– Caarapó

– Costa Rica

– Coxim

– Deodápolis

– Dourados

– Fátima do Sul

– Inocência

– Maracaju

– Miranda

– Naviraí

– Nova Andradina

– Paranaíba

– Ponta Porã

– Rio Brilhante

– Sidrolândia

– Três Lagoas

