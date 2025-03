PRF e PM apreendem 462 kg de cocaína em caminhão na BR-060

A PRF na tarde de quinta-feira (20) em conjunto com a PMMS, realizou a apreensão de 462 kg de cocaína em um caminhão na BR-060, em Guia Lopes da Laguna. Durante uma fiscalização de rotina, os policiais abordaram um caminhão Scania/R124. O motorista, de 39 anos, demonstrou nervosismo e não soube justificar o destino ou os motivos da viagem.

Após uma inspeção detalhada, os agentes identificaram adulterações no tanque de combustível do veículo. Com o auxílio de cães farejadores da PM, foi confirmada a presença de drogas escondidas tanto no tanque quanto nos pneus estepe do caminhão. O motorista, que afirmou ter partido de Bonito (MS) com destino a São Paulo, foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Civil em Guia Lopes da Laguna.

A ação conjunta foi crucial para o sucesso da apreensão, que evita a circulação de grandes quantidades de drogas no estado e no país.