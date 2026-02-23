PRF apreende Mounjaro e celulares  na BR-163

Mercadorias vindas do Paraguai são retidas em fiscalização da rodovia

A PRF apreendeu 40 ampolas do medicamento tirzepatida, conhecido como Mounjaro, e 42 celulares neste sábado (21) em Nova Alvorada do Sul. Durante fiscalização na BR-163, os policiais abordaram uma Fiat/Strada cujo motorista afirmou transportar mercadorias vindas do Paraguai. Ao vistoriar o veículo, foram encontrados os medicamentos e aparelhos eletrônicos sem documentação legal.

O material apreendido, junto com o automóvel, foi encaminhado à Receita Federal para os procedimentos cabíveis. A ação integra operações de combate ao contrabando e à entrada irregular de produtos controlados no país. A PRF reforça a importância da fiscalização nas rodovias para garantir segurança e legalidade no transporte de mercadorias. O caso segue sob investigação das autoridades competentes, sem registro de prisão até o momento.

A população é orientada a denunciar transporte ilegal de produtos. A operação evidencia a atuação conjunta entre PRF e Receita Federal no combate a crimes transfronteiriços.