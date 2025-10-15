quinta-feira, 16/10/2025

PRF apreende 340 kg de maconha em Três Lagoas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Rodoviária Federal

Na manhã desta quarta-feira (15), a PRF realizou uma apreensão significativa em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Durante uma ronda na BR-262, próximo ao entroncamento com a BR-158, os agentes abordaram um Fiat Cronos para uma fiscalização de rotina. Ao verificar o veículo, os policiais notaram um forte odor de maconha e encontraram um saco plástico branco sobre o banco traseiro.

O motorista confessou estar transportando entorpecentes, o que levou à sua prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Na vistoria, foram apreendidos aproximadamente 340 kg de maconha e 3 kg de skunk, uma variação mais potente da droga.

Além disso, foi constatado que o veículo possuía placas clonadas e tinha registro de furto na cidade de Belo Horizonte/MG. A ação integrada resultou na recuperação do carro e na apreensão da grande quantidade de drogas, reforçando o trabalho da PRF no combate ao tráfico.

O motorista preso, junto com o veículo e os entorpecentes, foram encaminhados para a Polícia Civil de Três Lagoas para as providências legais.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Deputado Jamilsom Name destaca urgência no combate à violência contra a mulher em MS

Milton - 0
O deputado estadual Jamilsom Name (PSDB) fez um pronunciamento incisivo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, destacando o aumento alarmante da violência...
Leia mais

Governo sanciona lei do “Dia Estadual do Leonismo” em Mato Grosso do Sul, proposta por Coronel David

Milton - 0
O governador Eduardo Riedel sancionou a Lei nº 6.480, de autoria do deputado estadual Coronel David (PL), que institui o Dia Estadual do Leonismo...
Leia mais

Mulher tem perna esmagada após colisão com carreta

Milton - 0
Uma mulher ficou gravemente ferida após um acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta bitrem, na tarde desta sexta-feira (10), no Macroanel Rodoviário, em...
Leia mais

Vítima de homicídio no córrego Anhanduí é reconhecida por tornozeleira

Milton - 0
Wangley Pereira Reis (30) foi identificado como a vítima encontrada morta na tarde desta quinta-feira (9), no leito do córrego Anhanduí, bairro Aero Rancho,...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia