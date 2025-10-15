PRF apreende 340 kg de maconha em Três Lagoas

Na manhã desta quarta-feira (15), a PRF realizou uma apreensão significativa em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Durante uma ronda na BR-262, próximo ao entroncamento com a BR-158, os agentes abordaram um Fiat Cronos para uma fiscalização de rotina. Ao verificar o veículo, os policiais notaram um forte odor de maconha e encontraram um saco plástico branco sobre o banco traseiro.

O motorista confessou estar transportando entorpecentes, o que levou à sua prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Na vistoria, foram apreendidos aproximadamente 340 kg de maconha e 3 kg de skunk, uma variação mais potente da droga.

Além disso, foi constatado que o veículo possuía placas clonadas e tinha registro de furto na cidade de Belo Horizonte/MG. A ação integrada resultou na recuperação do carro e na apreensão da grande quantidade de drogas, reforçando o trabalho da PRF no combate ao tráfico.

O motorista preso, junto com o veículo e os entorpecentes, foram encaminhados para a Polícia Civil de Três Lagoas para as providências legais.