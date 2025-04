Prefeitura realiza Workshop de inovação e o campo voltado para o agronegócio na 85º Expogrande

A noite desta sexta-feira (4) foi marcada por uma programação de integração de conhecimentos tecnológicos voltados para a produção do agro, com a realização do workshop “Inovação e o Campo – Oportunidades e Cases de Sucesso no Agronegócio”, realizado no estande da Prefeitura Municipal de Campo Grande, organizado pelo Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande (Parktec CG), durante a 85ª Expogrande 2025. O workshop destaca iniciativas que transformam o campo em um cenário de produtividade e sustentabilidade.

“Compartilhar cases de sucesso e conhecimento no agronegócio é fundamental para aumentar a competitividade. A comunicação eficaz contribui para melhorar a eficiência e a distribuição dos setores. Além disso, promover a inovação e a difusão de novas tecnologias e conhecimentos agrícolas eleva a produção e os rendimentos, favorece o compartilhamento de conteúdo relevante e ajuda a construir relacionamentos duradouros com o público-alvo, atraindo clientes e fortalecendo marcas”, conceituou Adriana Tozetti, diretora-executiva do Parktec CG.

Um dos palestrantes que ministrou o workshop foi Marcelo Nunes, vice-presidente do Parque Tecnológico de São José dos Campos (SP), com dezoito anos de experiência na área. Durante a apresentação, Marcelo apresentou inovações e avanços tecnológicos no agronegócio que estão sendo desenvolvidos no Brasil e no mundo, além de mostrar como essas soluções podem ser implementadas em Mato Grosso do Sul.

“Viemos integrar o conhecimento e as metodologias que aplicamos em São José dos Campos ao Parque Tecnológico de Campo Grande, trocar experiências e mostrar que todas as tecnologias desenvolvidas no Parque de São José dos Campos podem ser utilizadas em qualquer território, como Campo Grande. Pela minha observação, cada parque tecnológico de uma determinada região possui um perfil específico, voltado ao desenvolvimento urbano ou ao agronegócio, com um trabalho direcionado à sua realidade. A inovação precisa funcionar em rede — seja estadual, nacional ou até internacional. Por isso, acredito que o papel do Parque Tecnológico de Campo Grande não é, daqui a um ano, ser o maior parque tecnológico do Brasil, mas sim estar conectado com os melhores ambientes de inovação do país, contribuindo para o desenvolvimento de outros parques também”, afirmou.

Para Débora Bonfim, que também palestrou durante o workshop, é fundamental que ações como essa sejam realizadas em eventos como a Expogrande. “É uma das maiores feiras do agronegócio do país. Um evento como este agrega valor para quem vem em busca de conhecimento. Acredito que esse tipo de iniciativa é muito interessante e contribui significativamente, pois conseguimos reunir, em um mesmo espaço, pessoas que estão buscando algum tipo de aprendizado ou melhoria — principalmente os produtores rurais, que representam o principal nicho econômico do Estado. Toda essa junção da programação, essas conexões que envolvem informação, entretenimento e integração entre os produtores, consequentemente, geram riqueza para o Estado e para o país”, finalizou.

O espaço funcionará das 9h às 21h durante todo o período da feira. Com uma programação variada e totalmente gratuita, o estande oferecerá palestras, workshops e oficinas voltadas à inovação, tecnologia e mercado. O objetivo é aproximar a administração pública da população e dos setores produtivos, promovendo a troca de experiências e discutindo temas estratégicos para o crescimento econômico de Campo Grande.

Ainda houve apresentação musical da dupla sertaneja campo-grandense Isadora e Heloisa, irmãs e talentos locais.

Além de debates sobre inovação e mercado, o estande também contará com apresentações artísticas e culturais, proporcionando momentos de entretenimento e valorização da identidade local.