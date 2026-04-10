Prefeitura leva agro social ao assentamento Três Corações neste sábado

Moradores do Assentamento Três Corações e região terão acesso a uma série de serviços gratuitos neste sábado (11), durante a Ação Agro Social realizada pela Prefeitura de Campo Grande.

O atendimento acontece das 8h às 13h, com oferta de serviços essenciais em um único local, facilitando o acesso da população que vive na zona rural.

Durante o mutirão, serão oferecidos atendimentos de saúde, assistência social, orientação jurídica e emissão de documentos, como o Registro Geral (RG), além de atualização cadastral e acesso a programas sociais.

A ação também inclui atendimentos médicos, vacinação, serviços odontológicos e atividades educativas.

Na área rural, os produtores poderão receber orientações sobre crédito, incentivo à produção e cadastro em políticas públicas voltadas à agricultura familiar.

Além dos atendimentos, haverá distribuição de mudas de árvores nativas e frutíferas, incentivando práticas sustentáveis no campo.

A iniciativa reúne diferentes secretarias municipais, além de instituições parceiras, para levar serviços diretamente às comunidades e ampliar o acesso da população.

Serviço

Local: Assentamento Três Corações e adjacências

Endereço: Entrada BR-163, km 403

Horário: 8h às 13h