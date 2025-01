Prefeitura de realiza 3º seminário voltado para gestores da reme.

A Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realiza nesta sexta-feira (31), o 3º Seminário de Gestores da Reme (Rede Municipal de Ensino). O evento terá como tema Uma Educação em Movimento e objetiva realizar alinhamentos para o ano letivo de 2025, além de reflexões sobre o clima organizacional, gestão democrática e plano de melhoria de resultados.

O evento será realizado no Rubens Gil de Camilo, localizado no Parque dos Poderes e tem início às 7h da manhã com o encerramento às 17h. A Semed pretende receber aproximadamente 1000 gestores, entre eles, diretores, adjuntos e coordenadores.

Segundo o secretário de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, Campo Grande se destacou no ranking de Qualidade da Educação entre as capitais brasileiras, o que se deve ao empenho de cada profissional. “Investir na educação é fundamental e para que isso chegue até as salas de aula, precisamos cuidar da nossa gestão. Por isso, investimos no desenvolvimento e na formação das equipes, através do alinhamento e planejamento”, ressaltou.

Durante os seminários, palestras, rodas de conversas, informes e apresentações culturais serão realizadas para os participantes. Nas plenárias estarão presentes a prefeita Adriana Lopes, o secretário de Educação Lucas Henrique Bitencourt, a vice-prefeita Camila Nascimento e o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Epaminondas Vicente Silva Neto, o Papy.

As palestras terão como temas: “Clima Organizacional”, conduzido pelo Henrique Sartori, Doutor em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos. Mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás). Especialista em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e bacharel em Direito pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal.

“Gestão democrática” com a professora Fernanda Gabriela Duarte, mestre em Educação Matemática pela UFMS, especialista em organização do trabalho pedagógico do ensino de matemática para os anos iniciais e em coordenação pedagógica, e licenciada em Matemática pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E o tema “Planejar a Gestão é necessário”, com o prof. Lucas Henrique Bitencourt de Souza: graduado em Pedagogia pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, História/Estudos Sociais pela Faculdade Unimais. Possui pós-graduação em Docência do Ensino Superior, Neuropsicopedagogia, Educação Inclusiva e Políticas de Inclusão, MBA em Gestão de Negócios Aplicada à Educação e Mestrado em Educação.

As palestras se encerram às 12h30 e no período da tarde, temas pedagógicos serão abordados com a Superintendente de Políticas Educacionais, Ana Cristina Cantero Dorsa Lima.