Prefeitura anuncia novo diretor-presidente da Agência Municipal de Regulação

A prefeita Adriane Lopes oficializou a nomeação de José Mário Antunes da Silva como diretor-presidente da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg) para o mandato 2025-2028. A nomeação está publicada edição nº 7.778 do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

Com vasta experiência na administração pública e uma trajetória marcada por resultados expressivos, José Mário Antunes assume a liderança da Agereg com o objetivo de fortalecer a regulação e o monitoramento dos serviços públicos concedidos, garantindo eficiência, transparência e qualidade no atendimento à população.

Confira o perfil do novo diretor-presidente da Agereg:

Formado em Administração de Empresas e Gestão Comercial; Pós-graduado em Projetos Sociais e Políticas Públicas, com MBA em Gestão Pública; Formação em Coaching e Analista Comportamental e Gerencial pela Escola EVO; Foi superintendente de Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social; Secretário Municipal de Assistência Social de Campo Grande (2017-2024).