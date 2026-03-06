PrefCG passa em bairros da capital escuta e atende pedido de moradores

Nesta semana, a prefeita Adriane Lopes percorreu diversos bairros de Campo Grande, incluindo Guanandi, Oliveira, acompanhada do presidente da Câmara Municipal, Epaminondas Neto (Papy), do secretário de Obras, Marcelo Miglioli, do Secretário Especial de Articulação Regional Darci Caldo e toda a equipe técnica. O objetivo das visitas foi ouvir de perto as demandas da população, entregar benefícios e acompanhar obras em andamento.

No encontro com moradores dos bairros Guanandi e Oliveira, foram apresentadas solicitações relacionadas à infraestrutura, manutenção de vias, iluminação pública e áreas de lazer. A prefeita destacou a importância do contato direto com a comunidade:

“Estamos aqui para entender os problemas causados pelas chuvas, mas também para buscar soluções imediatas para as questões que causam transtornos à comunidade”, afirmou Adriane Lopes.

O presidente da Câmara Municipal reforçou o compromisso com a participação comunitária na definição de prioridades, enquanto o secretário de Obras, Marcelo Miglioli, e a equipe técnica analisaram as demandas, sinalizando ações concretas que poderão ser executadas em breve, como o serviço de tapa-buraco.

No Oliveira, a principal solicitação dos moradores foi a pavimentação das ruas que ainda não receberam asfalto. Sobre o assunto, a prefeita afirmou:

“As ruas que ainda não foram asfaltadas já estão no nosso planejamento. Até o final do nosso mandato, todas as obras de drenagem e pavimentação serão concluídas.”

Além das visitas a Guanandi e Oliveira, a prefeita também percorreu o bairro Hortência, realizou a entrega de uniformes e vistoriou obras em outros pontos da cidade, como Novo Século, José Abrão e Rua da Divisão, entre outros locais.



As ações reforçam o compromisso da administração municipal em manter um diálogo próximo com a população, acompanhar de perto as obras e garantir soluções efetivas para os problemas da comunidade.