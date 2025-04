Powell alerta que tarifas de Trump podem afetar metas do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, afirmou na quarta-feira (16) que as tarifas comerciais impostas pelo presidente Donald Trump superaram até mesmo os cenários mais pessimistas previstos pela instituição. Segundo ele, as medidas podem comprometer os esforços do Fed em controlar a inflação e manter o pleno emprego.

Durante um evento no Economic Club de Chicago, Powell declarou que as tarifas “são maiores do que esperávamos, mesmo no nosso cenário mais extremo”, e que o impacto delas ainda está sendo avaliado pela autoridade monetária.

Diante das incertezas econômicas, o Fed deve manter a taxa básica de juros inalterada na próxima reunião. O último ajuste foi em março, quando os juros foram mantidos entre 4,25% e 4,50% ao ano.

O presidente do BC norte-americano ressaltou que é necessário “maior clareza” antes de qualquer mudança na política monetária. Ele destacou que o aumento das tarifas pode gerar pressões inflacionárias e dificultar o cumprimento do chamado “mandato dual” do Fed: estabilidade de preços e máximo emprego.

Powell também indicou que o crescimento econômico dos Estados Unidos desacelerou no primeiro trimestre de 2025, refletindo os impactos da nova política tarifária adotada pelo governo Trump.