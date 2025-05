Porto Murtinho sedia dia de campo da unidade experimental da Rota Bioceânica na Fazenda Yndiana

Porto Murtinho foi palco, neste sábado, de mais um importante avanço no processo de integração regional com a realização do Dia de Campo da Unidade Experimental da Rota Bioceânica, promovido na Fazenda Yndiana, situada a cerca de 40 quilômetros da área urbana do município. A ação reuniu autoridades, pesquisadores, produtores e parceiros institucionais para apresentar os resultados e perspectivas do projeto, que visa consolidar o corredor de desenvolvimento ligando o Brasil ao Oceano Pacífico, passando por Paraguai, Argentina e Chile.

O evento contou com a presença da reitora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Camila Celeste Brandão Ferreira Itavo, dos professores Fabrício Oliveira Frazilio e Marcelo Augusto Santos Turine — este, um dos grandes entusiastas e articuladores do projeto, ao lado do deputado estadual Paulo Corrêa, que desde o início acompanha a consolidação da Rota Bioceânica.

A frente da coordenação da Unidade Experimental está o professor Ricardo Gava, referência técnica e científica no desenvolvimento do projeto. Ele tem liderado, com excelência, os estudos e as articulações institucionais para transformar a Fazenda Yndiana em um polo de inovação e integração produtiva, alinhado às demandas sustentáveis da região de fronteira.

O anfitrião do encontro, Romeu Barbosa, proprietário da Fazenda Yndiana, também é apontado como um dos nomes promissores dentro da iniciativa, contribuindo diretamente com a estruturação da área experimental e abrindo as portas para as ações práticas de campo.

Estiveram presentes o prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra, acompanhado de sua esposa, Maria Lúcia; a vice-prefeita e secretária de Saúde, Dra. Andreara Castro; a presidente da Câmara Municipal, Sirley Pacheco; os vereadores Elbio Balta e Elizângela Corrêa; a secretária de Governo, Regina Heyn; e o secretário municipal de Turismo, Paulo Carvalho.

Representando o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, participou o secretário da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Rogério Beretta, reforçando o compromisso estadual com o avanço da Rota Bioceânica e com a integração científica e produtiva no território sul-mato-grossense.

O evento também contou com a presença do presidente do Sindicato Rural de Porto Murtinho, João Lúcio, que reiterou o apoio do setor produtivo à iniciativa. Instituições financeiras como o Sicredi também marcaram presença, reconhecendo o potencial transformador do projeto para a economia local e regional.

Durante a programação, foi apresentada uma linha do tempo das ações desenvolvidas desde 2022, incluindo reuniões e visitas técnicas realizadas em Porto Murtinho e no Chaco Paraguaio. Essas atividades têm fortalecido a articulação entre Brasil e Paraguai e viabilizado estudos técnicos aplicados à realidade da região de fronteira.

É importante ressaltar que todo esse avanço só foi possível graças ao apoio financeiro do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, com início na gestão do então governador Reinaldo Azambuja e consolidação no atual governo de Eduardo Riedel. Os recursos foram viabilizados por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Paulo Corrêa, grande defensor do desenvolvimento da faixa de fronteira e da viabilização da Rota Bioceânica como vetor de crescimento econômico e integração continental.

A Fazenda Yndiana abriga a Unidade Experimental da Rota Bioceânica, que tem como foco o desenvolvimento de práticas agrícolas sustentáveis, pesquisa aplicada e intercâmbio de tecnologias entre instituições brasileiras e paraguaias. A estrutura se consolida como referência em inovação e integração transfronteiriça.

A realização do Dia de Campo evidencia o papel estratégico de Porto Murtinho na consolidação da Rota Bioceânica e reafirma o compromisso das instituições públicas e privadas com o desenvolvimento sustentável e a geração de oportunidades para toda a região.