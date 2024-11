Policiais Penais de Coxim e São Gabriel realizam capacitação em Combate Veicular 

Policiais Penais de Coxim e de São Gabriel do Oeste participaram de uma capacitação em Combate Veicular, realizada no 47º Batalhão de Infantaria do Exército. O curso foi conduzido por Milton Alves, policial civil do Estado de São Paulo e instrutor de armamento, tiro e APH Tático, com carga horária de 10 horas. A formação incluiu aulas teóricas e práticas que abordaram noções de balística aplicada a veículos, protocolos operacionais, porte de armamento, combate em ambientes veiculares e disparos reais através de vidros e latarias.

A capacitação foi promovida pela GM Consultoria e AlphaBravo Combat, com apoio logístico do Exército Brasileiro, sendo integralmente custeada pelos próprios participantes. Além dos Policiais Penais, estiveram presentes agentes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e militares do Exército, reforçando a integração entre as forças de segurança.

Do sistema prisional, participaram seis policiais penais do EPMC (Estabelecimento Penal Masculino de Coxim) e quatro do EPFSGO (Estabelecimento Penal Feminino de São Gabriel do Oeste) (EPFSGO), totalizando dez concluintes. Entre eles, o diretor do EPMC, Jean Carlos Cunha, destacou a relevância do curso para a atuação da Polícia Penal. “O treinamento trouxe conhecimentos fundamentais para as escoltas e transporte de presos, além de evidenciar o comprometimento dos servidores com o aperfeiçoamento profissional da PP-MS”, afirmou. “A iniciativa é mais um passo no fortalecimento técnico e operacional dos agentes de segurança pública, garantindo maior eficiência e segurança nas operações que envolvem situações de risco em veículos”.