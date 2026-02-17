Polícia Civil esclarece homicídio em Corumbá

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Corumbá, identificou os autores do homicídio ocorrido na madrugada de 13 de fevereiro de 2026, na Rua Edu Rocha. Segundo as investigações, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo após discussão nas proximidades de um comércio local. Após o desentendimento, os envolvidos retornaram ao local, momento em que o autor efetuou o disparo que atingiu a vítima no pescoço, provocando sua morte.

O crime, registrado por câmeras de segurança, foi investigado com oitivas de testemunhas, diligências de campo, apreensão do veículo utilizado e análise das imagens. Com base no conjunto de provas, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva do autor, de 21 anos, e de seu partícipe, identificado como Lucas Ramao Navarros Rodrigues, ambos deferidos pelo Judiciário. Nesta data, o autor dos disparos se apresentou espontaneamente, foi interrogado e teve o mandado cumprido.

O partícipe permanece foragido, e a polícia solicita informações anônimas pelo telefone (67) 3231-2810. As investigações seguem em andamento para conclusão do inquérito.