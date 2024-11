Pioneira, Assessoria Militar da AGEMS alavanca fiscalizações, fortalece a segurança e a cidadania

A Assessoria Militar da Agência Estadual de Regulação (AGEMS) completa três anos de atuação nesta terça-feira, 29 de outubro, se consolidando como uma das principais inovações que colocam Mato Grosso do Sul em destaque no cenário regulatório nacional.

A unidade é pioneira na regulação brasileira, com a AGEMS sendo a primeira agência estadual a contar com uma assessoria dedicada a operações de segurança e suporte em ações estratégicas. Desde a criação, em 2021, participou de mais de quatro mil abordagens, com inúmeras orientações, autuações, apreensões e até mesmo algumas prisões.

Esse número expressivo reflete o valor do trabalho conjunto e dos resultados que as ações integradas têm alcançado.

“Ao criar a Assessoria Militar, nós colocamos em prática uma visão que alia segurança, tecnologia e responsabilidade pública. Essa é uma força essencial na Agência, tornando as operações mais seguras e eficazes tanto para a nossa equipe, quanto para a população”, destaca o diretor-presidente da Agência, Carlos Alberto de Assis.

Apoio estratégico e segurança para a fiscalização

Sob a liderança do coronel da Polícia Militar Waldir Ribeiro Acosta, que já foi comandante-geral da PMMS, a Assessoria trouxe à AGEMS um diferencial na garantia da segurança nas operações em transporte intermunicipal. É formada por uma equipe de policiais altamente capacitada, cuja atuação representa a segurança também do quadro geral de servidores da Agência, além de estar disponível para as demais Diretorias.

“A presença dos policiais militares ao lado dos fiscais nos terminais e rodovias fortalece nossas operações de combate ao transporte clandestino e proporciona um ambiente seguro tanto para os agentes quanto para os usuários dos serviços”, conta a diretora de Transportes, Caroline Tomanquevez.

Resultados concretos e parcerias tecnológicas

Outro avanço importante foi a incorporação de tecnologia em monitoramento e inteligência, com a utilização de drones e câmeras de videomonitoramento. Em parceria com o Governo Federal, a AGEMS passou a operar no sistema Córtex, e com o Governo Estadual, integra o projeto Cidade Inteligente.

“Esse investimento em inovação coloca a Agência de Mato Grosso do Sul em uma posição estratégica, ampliando a capacidade de monitoramento em rodovias estaduais e federais, além de áreas urbanas de Campo Grande”, detalha o coronel Waldir.

Por meio da Assessoria, a AGEMS também investe na capacitação da equipe militar. Em três anos aconteceram diversos treinamentos em defesa pessoal, armamento e tiro, e cursos em áreas especializadas da regulação, em conjunto com os fiscais, como transporte de produtos perigosos, operação de drones, fiscalização na área de trânsito, ética e serviço público, congressos e seminários.

Regulação e cidadania

Junto com as operações preventivas e ostensivas, a Assessoria Militar fortalece o compromisso de cidadania, em eventos e ações sociais.

No projeto AGEMS Perto de Você, que leva serviços gratuitos para a população, garante a segurança e articula parcerias com outras unidades militares.

“Para o futuro, nos mantemos alinhados com a inovação e com uma atuação pautada em inteligência e tecnologia. É um compromisso da AGEMS com a população e com a segurança pública do Estado”, finaliza o chefe da unidade.

Foto: Cleidiomar Barbosa