Piloto e Copiloto são presos com cocaína em avião em Penápolis

O piloto e o copiloto detidos em Penápolis/SP nesta segunda-feira (16) são suspeitos de transportar 435,86 Kg de pasta base de cocaína a bordo de um avião monomotor. A prisão ocorreu após a Polícia Militar, com apoio do helicóptero Águia, abordar a aeronave durante o pouso no aeroporto da cidade. A droga estava escondida no compartimento de carga da aeronave, que seguia de Aquidauana/MS para Rio Claro/SP.

A audiência de custódia dos suspeitos ocorre nesta terça-feira (17), por videochamada. O piloto, Wesley Lopes, é um velho conhecido da polícia, com passagens por tráfico de drogas e um histórico envolvendo a Interpol. Em 2019, foi preso na Bahia após chefiar um grupo que transportava meia tonelada de cocaína. Lopes também esteve envolvido em um acidente aéreo no Acre, este ano.

O copiloto, que possui antecedentes por tráfico e pensão alimentícia, também foi preso. A operação contou com o apoio da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária e segue sob investigação.