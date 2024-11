Piloto de Moto sem CNH e com filho na garupa bate em carro no Nova Lima

Na tarde de hoje (13), um piloto de moto de 45 anos, sem CNH, bateu em um carro no cruzamento da Avenida Zulmira Borba com a Rua Major Geovane Francisco Nadalin, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Ele estava com seu filho de 14 anos na garupa e ambos ficaram gravemente feridos. O acidente ocorreu após o moto não respeitar a placa de “Pare” e avançar a sinalização, colidindo com o veículo que trafegava pela avenida.

O impacto foi violento, e o adolescente foi lançado a vários metros, sofrendo fratura exposta na perna direita e com suspeita de amputação. O pai sofreu fraturas no peito e sangramentos intensos, foi socorrido em estado grave. Ambos foram levados ao hospital, enquanto o motorista que não se feriu, permaneceu no local bastante nervoso.

A BPMTrân constatou que a moto estava com a documentação atrasada e o motociclista não possuía habilitação.