PARANAÍBA: Grupo Conviver recebe orientações no mês do Idoso

Na manhã desta quinta-feira, 17 de outubro, a Prefeitura de Paranaíba, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promoveu uma palestra sobre o Estatuto do Idoso para o Grupo Conviver, do CRAS Maria Félix da Silva, em comemoração ao mês do Idoso, celebrado em outubro.

A iniciativa teve como objetivo conscientizar a comunidade sobre a importância de proteger os direitos dos idosos e contribuir para uma sociedade mais inclusiva e respeitosa.

Na oportunidade, a assistente social Gisley Mendes abordou os “Direitos do Idoso” com o grupo, esclarecendo os principais pontos do Estatuto, que garante direitos fundamentais como saúde, alimentação, lazer e respeito à dignidade da pessoa idosa. A palestra destacou o papel da sociedade em assegurar que esses direitos sejam efetivamente cumpridos, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida da população idosa.