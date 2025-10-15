OUTUBRO ROSA: Podcast Na Boca do Povo promove noite de emoção, música e conscientização

Larissa Fogaça e Rafa Lobo participam do 29º episódio em homenagem às mulheres que vencem o câncer de mama

O estúdio da Revista Boca do Povo, em Campo Grande, recebeu na noite de terça-feira (14) o 29º episódio do Podcast Na Boca do Povo, que teve como tema central o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a prevenção e o combate ao câncer de mama. A edição especial foi marcada por depoimentos emocionantes, boa música e mensagens de fé e superação.

Apresentado por Santhiago Filho e com direção de Josimar Palácio e Edson Índio, o programa reuniu dois convidados de destaque: a micropigmentadora Larissa Amorim Fogaça, criadora do Projeto Ressignificar, e o cantor Rafa Lobo, que encantou o público com sua história e talento.

Larissa Fogaça e o poder de transformar vidas

Com sensibilidade e empatia, Larissa Fogaça emocionou os internautas ao apresentar o Projeto Ressignificar, uma iniciativa que oferece reconstrução da aréola mamária por meio da micropigmentação para mulheres que venceram o câncer de mama. O procedimento é indolor, não invasivo e totalmente gratuito, realizado durante todo o ano.

Com mais de 150 mulheres atendidas, Larissa explicou que o trabalho vai muito além da estética. “O Projeto Ressignificar representa cura, acolhimento e recomeço. Cada mulher que passa por isso sai se olhando no espelho com um novo brilho no olhar”, afirmou.

A profissional ressaltou que o projeto tem como objetivo devolver autoestima e dignidade às mulheres que enfrentaram um dos momentos mais difíceis de suas vidas.

“Nosso propósito é alcançar o maior número possível de mulheres. A reconstrução da aréola é um pequeno gesto que devolve algo muito grande: a confiança”, destacou.

Instagram: @camuflagemlarissafogaca

Contato: (67) 99135-1023

Rafa Lobo: talento, fé e emoção em cada nota

O cantor Rafa Lobo, com mais de 20 anos de carreira, foi o outro grande destaque da noite. Ele relembrou o início de sua trajetória musical, ainda na infância, e falou sobre sua caminhada marcada por shows, EPs, parcerias e um DVD ao vivo.

O artista já dividiu o palco com nomes como João Neto & Frederico, Bruninho & Davi, Thiago Brava e Denner & Ruan, conquistando fãs em todo o país. Radicado há 15 anos em Campo Grande, Lobo é conhecido por sua energia e versatilidade no palco.

“Venho de uma família simples, mas sempre ligada à música. Ela é o que me move e me conecta com as pessoas”, contou.

“Cada show é único. Meu objetivo é emocionar o público e fazer cada um sentir algo especial do começo ao fim”, completou o cantor.

Instagram: @lobocantoroficial

Interação, prêmios e solidariedade ao vivo

Como já é tradição, o Podcast Na Boca do Povo também promoveu sorteios ao vivo para o público que acompanha a transmissão pelo canal YouTube/BocaDoPovoNews.

Nesta edição, foram sorteadas duas cestas básicas da S&S, uma camiseta oficial do podcast (que vai para uma internauta do Paraná), um voucher de cristalização capilar da Detalhes Femininos do salão localizado na Rua Francisco Antônio de Souza, 776, telefone (67) 99333-5920 — e, encerrando com chave de ouro, um PIX de R$ 150,00.

O programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 19h30, com transmissão ao vivo e sorteios para o público inscrito. Para participar, basta se inscrever no canal da Revista Boca do Povo no YouTube e ativar o sininho de notificações.

Interessadas em anunciar no programa podem entrar em contato com Denihaul pelo número (67) 98149-8606.

Um podcast que valoriza pessoas e histórias reais

O Podcast Na Boca do Povo vem se consolidando como um dos principais espaços de entrevista e entretenimento de Mato Grosso do Sul. Produzido pela Revista Boca do Povo, que completa 27 anos de credibilidade e compromisso com a verdade, o programa une jornalismo, cultura e interação direta com o público.

O episódio especial do Outubro Rosa reforçou a importância da prevenção e do cuidado com a saúde, além de mostrar que a solidariedade e a arte também salvam vidas.

Assista ao episódio completo no canal YouTube/BocaDoPovoNews

Siga também nas redes sociais: @bocadopovonews

Revista Boca do Povo — 27 anos contando as histórias que transformam o Mato Grosso do Sul.