Operação “Protetor das Divisas e Fronteiras” reforça segurança nas Aldeias Indígenas de MS

A 1ª Delegacia de Ponta Porã, deu sequência à operação “Protetor das Divisas e Fronteiras”, com o objetivo de promover segurança e facilitar o acesso de comunidades indígenas aos serviços policiais. Nos dias 02 e 03 de dezembro de 2024, as ações ocorreram na Aldeia Te’yikue, em Caarapó, e no dia 04 de dezembro, na Aldeia Lagoa Rica Panambi, em Douradina.

Durante as atividades, a equipe realizou oitivas itinerantes com o uso de equipamentos móveis para coleta de depoimentos e atualização de dados cadastrais, garantindo maior eficiência e acessibilidade à população indígena. A ação reforça a proximidade entre as forças de segurança e as comunidades, promovendo confiança nas instituições e a proteção dos direitos dos indígenas.