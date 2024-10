Operação Conjunta Combate Crimes Ambientais na Terra Indígena Tereza Cristina/MT

Entre os dias 12 e 14 de outubro, a Polícia Federal, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, IBAMA e FUNAI, realizou uma operação de fiscalização na Terra Indígena Tereza Cristina em Santo Antônio do Leverger, Mato Grosso. O foco da ação foi o combate a crimes ambientais, incluindo desmatamento, pesca ilegal e usurpação de bens da União.

Durante a operação, uma pessoa foi presa por pesca ilegal, sendo flagrada com 54 kg de peixe. Além disso, as equipes constataram o desmatamento em grandes áreas da terra indígena, evidenciando a gravidade da situação ambiental na região.

As investigações vão continuar com o objetivo de identificar os financiadores das atividades ilegais e desmantelar as organizações criminosas que promovem o desmatamento. Tais ações não apenas degradam o meio ambiente, mas também afetam a população indígena, poluem os rios que abastecem os municípios e geram um desequilíbrio econômico.

A operação reforça a importância de ações integradas na proteção ambiental e na defesa dos direitos das comunidades indígenas.