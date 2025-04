Onça é enviada de Foz do Iguaçu para reintrodução na Argentina

A exportação de uma onça fêmea de 3,8 anos foi concluída na última quinta-feira (27), com destino à Argentina. O animal, com cerca de 60 kg, nasceu em cativeiro em 2021 e foi doado pelo Instituto de Preservação e Defesa dos Felídeos da Fauna Silvestre do Brasil, localizado em Corumbá de Goiás. A Fundação Rewilding Argentina, responsável pela reintrodução da espécie no Reserve Natural Iberá, em San Isidro, Província de Corrientes, receberá o felino.

O Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), por meio da Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro), supervisionou todo o processo, assegurando que o transporte fosse seguro e confortável para o animal. Exames veterinários, laudos, tratamentos e quarentena foram realizados antes da exportação, que começou em fevereiro com a solicitação de exportação do Serviço de Fiscalização de Insumos e Saúde Animal de Goiás (SISA-GO).

A onça, microchipada, faz parte de um projeto para preservar a espécie e reabilitá-la na natureza.