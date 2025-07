Importação de leite dispara com dólar em queda

A valorização do real frente ao dólar impulsionou a entrada de leite estrangeiro no Brasil no primeiro semestre de 2025. De acordo com o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), o país registrou um déficit recorde na balança comercial de lácteos: 1,05 bilhão de litros.

Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), o Brasil importou 1,08 bilhão de litros de produtos lácteos no período, o maior volume desde 1997 e 0,21% acima do registrado no mesmo período de 2024. Já as exportações despencaram 35,86%, totalizando apenas 31,69 milhões de litros.

O Imea atribui o cenário à queda do dólar, que reduziu o custo das importações e afetou a competitividade da produção nacional. O aumento da oferta externa pressiona os preços internos e preocupa o setor leiteiro, já fragilizado por perdas climáticas no Sul. Especialistas alertam para possíveis impactos na renda dos produtores brasileiros.