Obras com Pare-e-Siga Interrompem Trânsito na BR-163/MS nesta Sexta-feira (6)

A CCR MSVia informou que nesta sexta-feira (06/12) ocorrerão intervenções em trechos da BR-163/MS, com o uso do sistema de pare-e-siga. Durante essas obras, o trânsito será alternado em uma faixa, permitindo o fluxo de veículos nos sentidos Norte e Sul. A sinalização no local será clara e ampla, garantindo a segurança dos motoristas.

As intervenções têm como objetivo garantir a segurança dos usuários e trabalhadores. A concessionária recomenda que os motoristas redobrem a atenção, reduzam a velocidade e pratiquem direção defensiva.

Os pontos de intervenção com pare-e-siga incluem:

Rio Verde de MT (kms 678 a 677 e 667 a 663)

São Gabriel do Oeste (km 611 a 610)

Caarapó (kms 225, 206 e 191 a 189)

Itaquiraí (kms 102 a 100)

A CCR MSVia orienta os motoristas a acompanhar as condições do tráfego em tempo real no site oficial da concessionária ou pelo telefone 0800 648 0163.