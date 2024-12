Nota informativa – Prêmio Melhores do Esporte

A Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) informam que a cerimônia de entrega do Prêmio Melhores do Esporte 2024, que reconhece os destaques do ano no esporte estadual, foi adiada para 2025, com data ainda a ser definida. A decisão foi tomada após diálogo com diversas federações e associações esportivas, que destacaram que muitas competições e atividades ainda não haviam sido concluídas, o que inviabiliza a finalização do calendário esportivo de 2024.

O esporte é vivo e dinâmico, e muitas competições seguem até o final do ano, com atletas e equipes ainda em disputa por títulos importantes. Para garantir que o reconhecimento de todos os envolvidos seja o mais completo e justo possível, o prêmio será realizado apenas quando o calendário esportivo de 2024 for totalmente encerrado. A Fundesporte e Setesc, assim, buscam assegurar que todos os destaques sejam devidamente considerados. A data definitiva da cerimônia será anunciada com antecedência.

A Fundesporte e Setesc agradecem o entendimento e o apoio das federações, atletas, técnicos e demais envolvidos no cenário esportivo do estado. O adiamento visa garantir que o Prêmio Melhores do Esporte seja uma celebração plena das conquistas e do talento esportivo em Mato Grosso do Sul.