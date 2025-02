Neno Razuk doa caminhonete para comunidades indígenas de Sidrolândia

O deputado estadual Neno Razuk (PL) anunciou, na manhã desta terça-feira (11), a doação de uma caminhonete para a Fundação Municipal Indígena de Sidrolândia. A ação foi realizada em parceria com o prefeito Rodrigo Basso (PL) e o cacique Romatiezer Alcântara. O veículo, solicitado por Razuk à SEJUSP (Secretaria de Justiça e Segurança Pública), será utilizado para atender as necessidades das sete comunidades indígenas do município.

“Essa caminhonete vai ser fundamental para melhorar o atendimento às comunidades locais”, afirmou Neno. O prefeito Rodrigo Basso agradeceu o apoio do deputado, destacando a importância da parceria com a Assembleia Legislativa para o progresso de Sidrolândia.