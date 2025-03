Naiara Azevedo exalta Ana Castela e relembra desafios da carreira em participação no The Noite

Naiara Azevedo abre a semana de entrevistas do The Noite com Danilo Gentili , nesta segunda-feira (24). A cantora, compositora e empresária abre o coração e fala sobre os momentos marcantes de sua trajetória, incluindo os desafios e aprendizados ao gravar seu mais recente projeto audiovisual às margens do Rio Araguaia, que conta com as participações especiais das duplas Clayton & Romário, Fred & Fabrício e da cantora Roberta Miranda.

“Já gravei em locais de difícil acesso, como o Morro do Vidigal, mas o Araguaia, de fato, só se chega de helicóptero ou barco. Então, foi muito difícil levar toda a estrutura para lá. Embora, cada vez mais, esteja tendo mais acessibilidade e estrutura para receber as pessoas, esse lance da dificuldade de chegar lá tornou tudo ainda mais especial”, afirma Naiara.

A cantora também aproveitou o bate-papo para exaltar a generosidade de Ana Castela em um momento delicado de sua trajetória profissional. “Eu amo a Ana Castela. Ela fez algo por mim que eu não tenho nem como descrever. Há um ano, assumi as rédeas da minha carreira e fui me aprofundar em como estavam os meus negócios. Gravei uma música com ela chamada ‘Palhaça’. Quando fui entender sobre os meus negócios, descobri que uma pessoa que fez a gestão anterior da minha carreira havia realizado uma negociação em que o dinheiro dos royalties viria todo para mim, quando o certo era dividir.”

“Quando tomei ciência disso, peguei o meu telefone e disse para ela que tinha descoberto essa pendência, que tinha uma dívida e queria acertar com ela. Ela disse: ‘Fica tranquila, você não deve nada. Vai se reestruturar, vai correr atrás de sua carreira, e o que você precisa de mim, estou aqui para te ajudar.’ Por que estou falando sobre isso? Porque as pessoas precisam saber o quanto essa grande mulher é incrível”, completa.

Ao ser questionada a respeito de seu maior sucesso, Naiara Azevedo também é direta: “Toda vez que eu chego a um lugar, as pessoas gritam de longe ou chegam perto e perguntam: ‘Naiara, cadê os meus 50 reais?’. Vai ser eterno. Graças a Deus isso acontece, porque significa que aconteceu algo muito incrível na minha carreira.”

O The Noite é apresentado por Danilo Gentili e vai ao ar de segunda a sexta-feira, no SBT.