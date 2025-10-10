sexta-feira, 10/10/2025

Mulher tem perna esmagada após colisão com carreta

Motocicleta com três ocupantes foi atingida por bitrem após parada brusca na via

Foto: Berlim Caldeirão

Uma mulher ficou gravemente ferida após um acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta bitrem, na tarde desta sexta-feira (10), no Macroanel Rodoviário, em Campo Grande (MS). A colisão ocorreu na alça norte, entre as saídas para Rochedo e Rochedinho.

Segundo relatos colhidos no local, a moto, uma Yamaha XTZ, parou de forma brusca para tentar acessar a região conhecida como Céuzinho. A carreta, que vinha logo atrás no mesmo sentido, não conseguiu frear a tempo e atingiu o veículo.

Na motocicleta estavam três pessoas: o piloto, que sofreu apenas ferimentos leves; uma criança de cinco anos, com diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista); e uma mulher, que era passageira na garupa.

A mulher teve a perna direita esmagada com gravidade e corre risco de amputação. Ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à Santa Casa, junto com os outros envolvidos.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e o tráfego no Macroanel opera no sistema pare e siga. O motorista da carreta permaneceu no local para prestar esclarecimentos.

