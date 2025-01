Mulher em coma após ataque de pastor alemão recebe alta em Campo Grande

Após entrar em coma e passar uma semana internada na Santa Casa, Eliane da Silva, 52 anos, atacada por um cachorro da raça pastor alemão, no dia 27 de dezembro, se recuperou e recebeu alta, em Campo Grande.

Segundo o sobrinho, Kayto Igor, a mulher está recuperada e recebeu alta no dia 4 de janeiro. Apesar do susto, a paciente se recuperou em uma semana, saiu do coma e recebeu apoio do dono do animal. “Graças a Deus ela já está em casa, saiu no sábado e não teve nenhuma sequela”, comemorou o rapaz.

O caso

Eliane caminhada pela Rua Santa Efigênia, no Santa Luzia, quando o cachorro escapou de uma residência e atacou.

Devido à força do cachorro, a vítima foi derrubada no chão e os ataques focaram no rosto e ela perdeu bastante sangue. Nesse momento, um carro passava pelo local e os ocupantes pararam para ajudar e socorreram a vítima, encaminhando ela para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino.

Ainda segundo o sobrinho, a pressão da vítima abaixou e ainda na unidade de saúde, ela precisou ser entubada e transferida para a Santa Casa. Lá, ela foi encaminhada diretamente para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A família, inclusive, informou que ainda não registrou a ocorrência na delegacia, devido ao fato ter acontecido ainda na sexta e a gravidade do estado de saúde.

Após a reportagem, o dono do cachorro procurou a família e prestou todo apoio necessário.



fonte: topmidianews