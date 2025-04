Mulher é resgatada após ser vigiada pelo marido no bairro Jardim Colibri

Uma mulher de 37 anos foi resgatada de uma situação de cárcere privado, após ser constantemente monitorada pelo marido, de 42 anos, no bairro Jardim Colibri, em Campo Grande. A prisão aconteceu na terça-feira (15), durante operação da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

Segundo a polícia, ele usava câmeras de segurança com áudio espalhadas pela casa para controlar os passos da vítima, que era impedida de sair, usar celular ou redes sociais. A mulher também sofria ameaças de morte contra si e seus familiares. A denúncia, feita de forma anônima, possibilitou a emissão de mandados de busca, apreensão e prisão. Durante a ação, um revólver calibre 38 foi encontrado escondido no quarto do casal.

O suspeito tentou fugir ao notar a chegada dos policiais, mas foi capturado. Ele foi autuado por cárcere privado, violência doméstica e psicológica, lesão corporal e posse ilegal de arma de fogo. A vítima e seus filhos foram encaminhados à Casa da Mulher Brasileira, onde receberam apoio psicológico e proteção.

A delegada Analu Ferraz Lacerda reforçou a importância das denúncias anônimas para romper o ciclo da violência.